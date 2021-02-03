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12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переход Промеса в «Спартак» не помешает следствию по его делу в Голландии

Переход нападающего Куинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» никак не помешает следствию по делу о ножевом ранении, информирует NRC.nl.

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Источник: Спорт-Экспресс

3 февраля. Как отмечается, никаких ограничений при освобождении Промеса установлено не было.

«Если он уедет в другую страну, это не помешает расследованию или уголовному преследованию», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 29-летний голландец остается подозреваемым в Голландии — он обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке.

13 декабря прошлого года Промес был задержан, но через два дня отпущен. При этом он остается подозреваемым.

Адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было. Сам игрок также отрицает обвинения.

В понедельник, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили информацию «СЭ» о договоренности с «Аяксом» по переходу голландца.

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