Тедеско назвал футболистов и клубы РПЛ, против которых «Спартаку» было сложнее всего играть

«Ох, тяжелый вопрос. Дело не только в тактике — всегда сложно играть против быстрых игроков. Например, остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» — очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен — это всегда большое преимущество.

В прошлом сезоне хороший состав был у «Ростова». Как и в этом году. Недавно к ним пришел, например, Полоз — очень быстрый футболист. Играть против этой команды нелегко, — цитирует Тедеско Sports.ru.