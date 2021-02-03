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12:42 (мск), источник: Sport24

Тедеско назвал футболистов и клубы РПЛ, против которых «Спартаку» было сложнее всего играть

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против кого в российской Премьер-лиге было сложнее всего играть.

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Источник: Sport24

«Ох, тяжелый вопрос. Дело не только в тактике — всегда сложно играть против быстрых игроков. Например, остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» — очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен — это всегда большое преимущество.

В прошлом сезоне хороший состав был у «Ростова». Как и в этом году. Недавно к ним пришел, например, Полоз — очень быстрый футболист. Играть против этой команды нелегко, — цитирует Тедеско Sports.ru.

«Спартак» после 19-ти туров набрал 35 очков и занимает 3-е место в РПЛ.

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