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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дивеев получил травму на сборах ЦСКА в Испании

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму, сообщила 3 февраля пресс-служба красно-синих в своем Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

21-летний россиянин получил повреждение голеностопного сустава на тренировке 2 февраля. Футболист не сможет принять участие в двух товарищеских матчах армейцев, запланированных на сегодня: против «Мурсии» (13.00 мск) и «Ла-Униона» (20.00).

В сезоне-2020/21 Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В декабре 2020 года защитник получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в России.

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