Дивеев получил травму на сборах ЦСКА в Испании

21-летний россиянин получил повреждение голеностопного сустава на тренировке 2 февраля. Футболист не сможет принять участие в двух товарищеских матчах армейцев, запланированных на сегодня: против «Мурсии» (13.00 мск) и «Ла-Униона» (20.00).

В сезоне-2020/21 Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В декабре 2020 года защитник получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в России.