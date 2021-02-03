«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче
«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче, который проходил в рамках сбора в Турции.
«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче, который проходил в рамках сбора в Турции.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба. В составе «Ахмата» по два мяча забили полузащитник Артем Полярус и нападающий Георгий Мелкадзе, один гол на счету форварда Халида Кадырова.
«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской
В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.