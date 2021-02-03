Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче

«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче, который проходил в рамках сбора в Турции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба. В составе «Ахмата» по два мяча забили полузащитник Артем Полярус и нападающий Георгий Мелкадзе, один гол на счету форварда Халида Кадырова.

«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в 12 очках от зоны стыковых матчей, а от зоны еврокубков её отделяют 5 очков.

В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Загитова против Медведевой на главном командном турнире года
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» под вопросом
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь