«Ахмат» разгромил казахстанский клуб «Кызыл-Жар» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба. В составе «Ахмата» по два мяча забили полузащитник Артем Полярус и нападающий Георгий Мелкадзе, один гол на счету форварда Халида Кадырова.



«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в 12 очках от зоны стыковых матчей, а от зоны еврокубков её отделяют 5 очков.



В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.