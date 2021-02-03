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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА победил испанскую «Мурсию» во второй раз за неделю

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с испанской командой «Мурсия».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 6-й минуте матча. Автогол забил защитник Франсиско Молинеро, пытавшийся помешать нападающему Илье Шкурину. На 61-й минуте соперник восстановил равновесие усилиями полузащитника Хесуса Каррильо. Спустя всего 10 минут ЦСКА вновь забил — отличился Шкурин. Точку в противостоянии на 87-й минуте поставил хавбек москвичей Никола Влашич, реализовав пенальти.

Напомним, ЦСКА и «Мурсия» уже встречались шесть дней назад. Тогда «армейцы» разгромили соперника со счётом 5:0.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля.

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