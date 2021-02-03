Нияз Акбаров сменит Александра Ширко на посту директора академии «Химок»

Акбаров известен по работе в структурах «Рубина» и «Урала». В 2012 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев обрушился с критикой на Акбарова. По его словам, когда Акбаров, как только пришёл в школу «Рубина» из «КАМАЗа» для работы с молодёжью, сразу же начал делать те перестроения, «которые противоречат нашим принципам и внутреннему духу». Несмотря на это, Акбаров сумел дальше поработать в клубе.



После Нового года Акбаров начал знакомиться с Академией клуба и знакомиться с тренерами. Параллельно с этим у него возникли сложности с тем, чтобы занять вакантное место, которое осталось после Ширко. У некоторых представителей руководства подмосковного спорта потенциальный кандидат вызывает большие вопросы, и пока его не хотят там видеть.