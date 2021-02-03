Нияз Акбаров сменит Александра Ширко на посту директора академии «Химок»
Место директора академии «Химок» должен занять Нияз Акбаров, который сменит на этом посту Александра Ширко.
Место директора академии «Химок» должен занять Нияз Акбаров, который сменит на этом посту Александра Ширко.
Акбаров известен по работе в структурах «Рубина» и «Урала». В 2012 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев обрушился с критикой на Акбарова. По его словам, когда Акбаров, как только пришёл в школу «Рубина» из «КАМАЗа» для работы с молодёжью, сразу же начал делать те перестроения, «которые противоречат нашим принципам и внутреннему духу». Несмотря на это, Акбаров сумел дальше поработать в клубе.
После Нового года Акбаров начал знакомиться с Академией клуба и знакомиться с тренерами. Параллельно с этим у него возникли сложности с тем, чтобы занять вакантное место, которое осталось после Ширко. У некоторых представителей руководства подмосковного спорта потенциальный кандидат вызывает большие вопросы, и пока его не хотят там видеть.
«По некоторым его методикам есть вопросы. Несмотря на то что он уже несколько недель находится в структуре академии и проводит в ней занятия, утверждать его в руководстве подмосковного спорта не хотят. За него выступает непосредственно руководство клуба», — говорил источник в руководстве минспорта Подмосковья.
Однако сегодня, 3 февраля, все стороны пришли к компромиссу, и ожидается, что Акбаров возглавит Академию.