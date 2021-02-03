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18:54 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» заявили, что «Аякс» не менял условий сделки по переходу Промеса

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нидерландский футбольный клуб «Аякс» в переговорах с московским «Спартаком» не менял условий сделки по переходу полузащитника Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов.

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Источник: AP 2020

Ранее в среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что «Аякс» в последний момент перед тем, как отдать Промеса в аренду в «Спартак», вновь изменил финансовые условия сделки. Ожидалось, что 2 февраля нидерландский футболист прибудет в расположение красно-белых на сборе в ОАЭ. 1 февраля Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что «обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами».

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«Никаких изменений не было. “Аякс” не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов», — сказал Фетисов.

27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении». «Все упирается в возможное уголовное преследование? Конечно, потому что это чревато запретом на работу Промеса в РФ по решению суда. В связи с этим клубу важно застраховать свои риски; стороны находятся в конструктивном диалоге, не нужно нагнетать ситуацию», — пояснил директор по связям с общественностью столичного клуба.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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