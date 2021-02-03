В «Спартаке» заявили, что «Аякс» не менял условий сделки по переходу Промеса

Ранее в среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что «Аякс» в последний момент перед тем, как отдать Промеса в аренду в «Спартак», вновь изменил финансовые условия сделки. Ожидалось, что 2 февраля нидерландский футболист прибудет в расположение красно-белых на сборе в ОАЭ. 1 февраля Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что «обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами».

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Никаких изменений не было. “Аякс” не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов», — сказал Фетисов.

27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении». «Все упирается в возможное уголовное преследование? Конечно, потому что это чревато запретом на работу Промеса в РФ по решению суда. В связи с этим клубу важно застраховать свои риски; стороны находятся в конструктивном диалоге, не нужно нагнетать ситуацию», — пояснил директор по связям с общественностью столичного клуба.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24.