Шкурин: Нагрузки переношу тяжело, но сборы для того и существуют

«Хорошо, что выиграли, но плохо, что пропустили. Получили хорошую нагрузку на сборах. Установка на матч для меня — играть агрессивно, прессинговать, бежать за спину, открываться, создавать пространство для инсайдов. Нагрузки переношу как и все, тяжело. Сборы для того и существуют, чтобы мы получили нагрузку и потом было легче в официальных матчах. Общаюсь со всеми ребятами в команде. Свободное время провожу один — нет сил на что-то, кроме как спать или посмотреть какой-то ролик на ютубе», — сказал Шкурин в интервью клубной пресс-службе.