«Зенит» разгромил «Арарат-Армению», Малком оформил дубль
«Зенит» разгромил клуб «Арарат-Армения» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в ОАЭ.
«Зенит» разгромил клуб «Арарат-Армения» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в ОАЭ.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
На 30-й минуте счёт открыл полузащитник Алексей Сутормин, который уверенно реализовал пенальти. На 67-й минуте преимущество укрепил нападающий Малком, а на 71-й минуте бразильский форвард оформил дубль и довёл дело до разгрома. На 81-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Вендел.
Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой
В нынешнем сезоне Российской