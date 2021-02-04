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15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Арарат-Армению», Малком оформил дубль

«Зенит» разгромил клуб «Арарат-Армения» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в ОАЭ.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:0.

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На 30-й минуте счёт открыл полузащитник Алексей Сутормин, который уверенно реализовал пенальти. На 67-й минуте преимущество укрепил нападающий Малком, а на 71-й минуте бразильский форвард оформил дубль и довёл дело до разгрома. На 81-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Вендел.

Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января, а после небольшой паузы проводит там же второй сбор, который продлится до 12 февраля.

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В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав в 19 турах 41 очко.

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