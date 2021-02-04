Федун, Гинер и Галицкий избраны в исполком Российского футбольного союза
Ранее на пост главы РФС был переизбран Александр Дюков.
Ранее на пост главы РФС был переизбран Александр Дюков.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, президент столичного ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий избраны в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) в ходе выборной конференции организации, которая проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Всего в исполком вошли 26 человека, помимо вышеуказанных, это переизбранный президент РФС Александр Дюков, президент Российской
Федун и Дюков были выдвинуты в качестве кандидатов в исполком РФС президентом организации Дюковым, а не Российской
Еще одна вакантная позиция будет заполнена позднее. В состав исполкома РФС войдет новый президент Футбольной национальной лиги, который сменит ушедшего с занимаемого поста в декабре 2020 года Игоря Ефремова. Выборы пройдут 25 февраля, на пост претендуют исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.