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12:51 (мск), источник: ТАСС

Федун, Гинер и Галицкий избраны в исполком Российского футбольного союза

Ранее на пост главы РФС был переизбран Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, президент столичного ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий избраны в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) в ходе выборной конференции организации, которая проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в исполком вошли 26 человека, помимо вышеуказанных, это переизбранный президент РФС Александр Дюков, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, глава Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, представитель тренеров Михаил Гершкович, представитель футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов Александр Мирзоян, представители региональных и межрегиональных объединений Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина и Рохус Шох. Кроме того, в состав руководящего органа организации по представлению Дюкова вошли председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и советник президента РФС Игорь Каменский. Также места в исполкоме заняли председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

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Федун и Дюков были выдвинуты в качестве кандидатов в исполком РФС президентом организации Дюковым, а не Российской премьер-лигой. Последняя в декабре 2020 года на общем собрании поддержала трех других кандидатов — Галицкого, а также генерального директора казанского «Рубина» Рустема Сайманова и президента московского «Динамо» Юрия Соловьева.

Еще одна вакантная позиция будет заполнена позднее. В состав исполкома РФС войдет новый президент Футбольной национальной лиги, который сменит ушедшего с занимаемого поста в декабре 2020 года Игоря Ефремова. Выборы пройдут 25 февраля, на пост претендуют исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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