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13:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА намерен приобрести норвежского футболиста Бохинена

ТАСС, 4 февраля. Российский ЦСКА заинтересован в услугах норвежского футболиста Эмиля Бохинена. Об этом сообщает норвежское издание VG.

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Источник: Reuters

По информации источника, ЦСКА уже сделал предложение «Стабеку», за который играет 21-летний полузащитник. Ранее сообщалось, что на Бохинена также претендует норвежский «Мёльде», который предлагает за игрока около €1 млн.

Трансферное окно в России закроется 25 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бохинен — воспитанник «Стабека», за основную команду он играет с 2017 года, проведя 63 матча и забив девять голов. За юношескую сборную Норвегии он провел 10 матчей, забив один гол.

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