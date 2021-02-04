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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

«У него хороший баланс и он прогрессирует». Российский агент — о перспективах Зайнутдинова

Он рассказал, что помогло игроку стремительно добраться до топ-клуба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Известный российский агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от игры Бахтиера Зайнутдинова в ЦСКА и отметил его качества. Также он выделил казахстанца на фоне других новичков московского клуба.

Команда
ЦСКА

«Из всех приобретений ЦСКА в летнее трансферное окно Зайнутдинов наиболее ярко себя проявил. У Гайча не пошла игра, у защитника (Бруно Фукса) постоянные травмы, а Зайнутдинов был самым стабильным. Его постоянная работа, потенциал и практически отсутствие травм помогли ему проделать такой путь. В России всегда много говорят о трансферах, но неважно, сколько стоит игрок и что про него говорят, Зайнутдинов показал характер. Атакующий ли он игрок? У него хороший баланс, приличный отбор и есть чувство паса, он без проблем может играть в разных схемах. Сможет ли уехать в Европу? Время покажет, но сейчас видно, что он прогрессирует», — заявил Сафонов.

Напомним, что Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне РПЛ 18 игр (из них четыре за «Ростов»), забил один гол и оформил два ассиста. Также казахстанец сыграл шесть матчей за ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы — 2020/21.

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