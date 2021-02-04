«У него хороший баланс и он прогрессирует». Российский агент — о перспективах Зайнутдинова

«Из всех приобретений ЦСКА в летнее трансферное окно Зайнутдинов наиболее ярко себя проявил. У Гайча не пошла игра, у защитника (Бруно Фукса) постоянные травмы, а Зайнутдинов был самым стабильным. Его постоянная работа, потенциал и практически отсутствие травм помогли ему проделать такой путь. В России всегда много говорят о трансферах, но неважно, сколько стоит игрок и что про него говорят, Зайнутдинов показал характер. Атакующий ли он игрок? У него хороший баланс, приличный отбор и есть чувство паса, он без проблем может играть в разных схемах. Сможет ли уехать в Европу? Время покажет, но сейчас видно, что он прогрессирует», — заявил Сафонов.