Дюков: Изменения формата РПЛ вряд ли возможны до сезона-2022/23

В середине января президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает вопрос изменения формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Мы должны понимать, что клубы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лиги были успешными, мы готовы помогать клубам, но ждем инициативы от лиг. Те предложения, которые будут сделаны, рассмотрим. У нас есть видение того, какой формат в той или иной лиге является актуальным, нам важен консенсус, чтобы как можно большее число клубов поддерживало решения. Если говорить о сроках, права переданы до сезона-2022/23, до этого времени изменения вряд ли возможны», — отметил Дюков.

«РФС отвечает не только за национальные сборные и профессиональный футбол. У нас значительная сфера ответственности — мы отвечаем за детский, массовый, студенческий футбол, подготовку резерва. Когда было принято решение о создании лиг, это было сделано для делегирования вопросов и передачи их решения клубам, у них есть руководители, серьезные акционеры. Если говорить о роли, которую должен играть РФС в развитии профессионального футбола, она значительная, но по большому счету мы отвечаем за судейство, проводим его реформу, регулируем деятельность клубов через лицензирование», — добавил президент РФС.