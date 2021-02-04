«Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче
«Динамо» одержало победу над «Кайратом» в товарищеском матче на сборе в Турции.
«Динамо» одержало победу над «Кайратом» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы в составе команды Сандро Шварца забили Сильвестр Игбун (с пенальти) и Роман Нойштедтер.
5 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Рубином».
В настоящий момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 30 очков.
Первый официальный матч в 2021 году