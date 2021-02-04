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15:00 (мск), источник: Матч ТВ

«Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Кайратом» в товарищеском матче на сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в составе команды Сандро Шварца забили Сильвестр Игбун (с пенальти) и Роман Нойштедтер.

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5 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Рубином».

В настоящий момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 30 очков.

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Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут со «Спартаком» 20 февраля в рамках Бетсити-Кубка России.

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