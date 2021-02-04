Футболист «Кайрата» перешел в клуб российской премьер-лиги. Известны детали контракта

«Я не знаю, как это возможно, но об этом трансфере молчат как в “Кайрате”, так и в “Рубине”. Между тем мои источники в Казани уверяют, что Адахаджиев уже стал игроком российского клуба. Никаких подробностей сделки они не сообщают, сумма трансфера неизвестна. Сейчас на Адахаджиева в команде Слуцкого не рассчитывают и намерены отдать в аренду либо в клуб КПЛ, либо в ФНЛ, где он будет получать регулярную игровую практику», — написал он.