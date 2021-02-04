Футболист «Кайрата» перешел в клуб российской премьер-лиги. Известны детали контракта
Он — игрок молодежной сборной Казахстана.
Он — игрок молодежной сборной Казахстана.
22-летний полузащитник «Кайрата» Адам Адахаджиев подписал трехлетний контракт с казанским «Рубином», сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
«Я не знаю, как это возможно, но об этом трансфере молчат как в “Кайрате”, так и в “Рубине”. Между тем мои источники в Казани уверяют, что Адахаджиев уже стал игроком российского клуба. Никаких подробностей сделки они не сообщают, сумма трансфера неизвестна. Сейчас на Адахаджиева в команде Слуцкого не рассчитывают и намерены отдать в аренду либо в клуб КПЛ, либо в ФНЛ, где он будет получать регулярную игровую практику», — написал он.
Адам является уроженцем Омска, футбольные азы получал в Кокшетау, но затем переехал в Алматы и попал в академию «Кайрата». В минувшем сезоне он провел семь матчей в КПЛ за «желто-черных». Также за его плечами десять игр за молодежную сборную Казахстана до 21 года.