«Команды нет, сборов нет. Нас что, за 5 дней до игры соберут?» «Тамбов» хотят спасти, но это все равно будет провал

По данным «РБ Спорт», «Тамбов» с большой долей вероятности доиграет чемпионат. Клубу надо договориться с игроками, подавшими заявление о долгах по зарплате, чтобы те отозвали жалобы. В этом случае «Тамбову» откроют заявку и позволят регистрировать новых футболистов. Лига в свою очередь поможет в погашении долгов коммерческими средствами — от ТВ-прав и спонсоров.

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Такой сценарий вполне реален, но даже если клуб найдет деньги и продолжит сезон, это будет провал.

Идет уже февраль, а «Тамбов» провел только один сбор — с 15-го по 23-е января в Крымске. Там же был сыгран единственный товарищеский матч за зиму — против «Енисея» (1:2). Но в нем не участвовали игроки основы — боялись получить травму и остаться вообще без команды, если «Тамбова» не станет.

С 23 января умерли все соцсети клуба, а игроки стали массово разрывать контракты — в зимнее окно команду покинуло уже 15 футболистов. Пока все в РПЛ работают на вторых сборах, в расположении «Тамбова» 7−8 игроков, которые, как и остальные, не получают денег с сентября.

ИГРОКИ, ПОКИНУВШИЕ «ТАМБОВ»

Нападающие

Сергей Архипов — «Кубань» (свободный агент)

Андрей Часовских — «Кубань» (свободный агент)

Артем Федчук — «Велес» (свободный агент)

Александр Карапетян — «Арарат-Армения» (свободный агент)

Герман Онугха — «Краснодар-2» (окончание аренды)

Полузащитники

Михаил Костюков — «Рубин» (свободный агент)

Себастьян Тилль — «Прогресс», Люксембург (окончание аренды)

Жасурбек Жалолиддинов — «Локомотив» (окончание аренды)

Гурам Тетрашвили — без клуба

Валерий Чуперка — без клуба

Защитники

Алексей Рыбин — «Кубань» (свободный агент)

Евгений Шляков — «Ута», Румыния (свободный агент)

Алексей Грицаенко — «Рубин» (свободный агент)

Александр Каплиенко — без клуба

Адессойе Ойеволе — «Оренбург» (аренда)

Максим Володько — без клуба

Область в конце января официально отказалась от обязательств:

— Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона — в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе — непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения, — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин tvtambov.ru.

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Долги продолжают расти — в январе 2021-го они составляли более 160 млн рублей. И это только перед футболистами и работниками клуба. Напомним, бюджет «Тамбова» на сезон около 600 млн рублей. Это очень небольшая цифра: для сравнения — у большинства клубов РПЛ как минимум в два раза больше. А «Крылья» в прошлом сезоне вылетели с бюджетом 2 млрд рублей. Но с выполнением даже такого небольшого бюджета возникли проблемы — причем они тянутся с лета и привели к тому, что основа «Тамбова» бойкотировал матч со «Спартаком» в декабре (и получилось 1:5).

Очевидно, что даже если бы клуб найдет игроков на весну, то в нынешнем режиме (всего с одной неделей сборов) не сможет нормально подготовиться к рестарту. Сзон, напомним, возобновляется уже через три недели, а еще раньше «Тамбов» играет на Кубок. После того, как область отказалась от финансирования, вряд ли команда соберет конкурентоспособный состав.

Единственный вариант — аренда парней из молодежных команд. Опытные игроки вряд ли пойдут в клуб, которого через полгода с большой вероятностью не станет. Только если у них совсем не будет вариантов.

Грустно, что своей молодежи, по словам спортивного директора клуба Павла Худякова, у клуба нет: «Сейчас в молодежном составе у нас 5 человек, остальные любители, которыми доиграть сезон мы не можем». В таком случае совсем теряется смысл «Тамбова» как социального проекта: нет ни стадиона, ни денег, ни команды, ни молодых, ни даже домашней прописки. Есть только необходимость доиграть сезон, чтобы не подвести РПЛ.

О ситуации в клубе мы поговорили с агентом Алексеем Сафоновым (его клиент — вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков) и полузащитником клуба Антоном Килиным.

— Сергей Рыжиков пока остается в «Тамбове»? — вопрос Сафонову.

— Пока никуда не дергаемся. Во-первых, каждый раз что-то новое говорят. Будет конкретное предложение — возьмем документы и уедем. А сейчас смысла в этом такого нет. Во-вторых, говорили, что до 8 числа скажут, как будет. Может, они чемпионат закончат, а потом разбегутся.

Ну ушли одни игроки, придут другие. А просто так куда-то ехать… Тем более, экзотические страны закрыты на карантин, туда не поедешь. А ехать во вторую или первую лигу — ну зачем?

— Сейчас у «Тамбова» нет тренировок?

— Сбор они отработали (он закончился 23 января. — «Матч ТВ»). Сейчас он для себя тренируется в Казани, ходит в тренажерку. А как дальше — посмотрим. Он не дергает меня, я его не дергаю.

Какие-то варианты рассматриваем, предлагают Азербайджан, Армению, Молдавию, но пока особо никуда не рвемся. Алексей Сафонов агент

— Рыжикову тоже не платят с сентября?

— Сколько мы с ним общаемся, по финансам не говорили ни разу — сколько, чего. Ну раз ребят так говорят, значит так и есть. Не поверю, что им не платят, а ему платят. Значит всем одинаково должны.

— Нет опасений, что никто не пойдет в команду, которой, вероятно, существовать осталось полгода?

— Считаю, наоборот. Будь я молодой игрок и мне бы сказали, что смогу поиграть 2−3 месяца в РПЛ, тем более 21 февраля — игра на Кубок с «Локо», так я бы даже бесплатно пошел себя проявить. Чтобы как трамплин использовать этот шанс.

Это вариант для молодых раскрутить себя. Если бы у «Тамбова» была открыта заявка, и мне бы сказали: «Алексей, дашь 2−3 молодых?», я бы сам нашел ребят. А что, они сейчас копейки получают и пошли бы бесплатно попробовать себя на таком уровне. А как дальше будет — уже от них зависит, — говорит Сафонов.

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин подтвердил, что команда сейчас не готовится к возобновлению сезона.

— По поводу всей ситуации лучше обратиться к руководству, они явно больше знают, — говорит Килин.

— Команда сейчас не в сборе?

— Да, так и есть. Нет команды, нет сборов. Никакой спортивной составляющей не будет, если «Тамбов» доиграет. Не знаю, каким образом все будет? На что, за 5 дней до игры собрать должны?

— Сколько сейчас ребят в команде осталось?

— Можно сказать, что никого не осталось. Реально все ждут конкретики и будут уходить. За бесплатно вряд ли кто-то хочет работать. Футбол ведь в том числе тоже работа и должна оплачиваться.