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17:21 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: ФК «Тамбов» получит порядка 51 млн рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшие дни получит около 51 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время клуб из-за долгов покинуло большинство футболистов.

«РПЛ сделает все, чтобы сохранить “Тамбов”. Деньги, которые клуб должен был получить в конце сезона, порядка 51 млн рублей, он получит сейчас», — сказал он.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС, что окончательно вопрос по участию клуба в Тинькофф-РПЛ будет решен 8 февраля. «В понедельник-вторник будет окончательное решение. В условиях государственного финансирования никто не застрахован от того, что это не повторится», — отметил Прядкин.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Больше 10 игроков обратились в профсоюз.

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