Прядкин: ФК «Тамбов» получит порядка 51 млн рублей

В настоящее время клуб из-за долгов покинуло большинство футболистов.

«РПЛ сделает все, чтобы сохранить “Тамбов”. Деньги, которые клуб должен был получить в конце сезона, порядка 51 млн рублей, он получит сейчас», — сказал он.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС, что окончательно вопрос по участию клуба в Тинькофф-РПЛ будет решен 8 февраля. «В понедельник-вторник будет окончательное решение. В условиях государственного финансирования никто не застрахован от того, что это не повторится», — отметил Прядкин.