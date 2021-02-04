Прядкин: ФК «Тамбов» получит порядка 51 млн рублей
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшие дни получит около 51 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российской
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшие дни получит около 51 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российской
В настоящее время клуб
«РПЛ сделает все, чтобы сохранить “Тамбов”. Деньги, которые клуб должен был получить в конце сезона, порядка 51 млн рублей, он получит сейчас», — сказал он.
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС, что окончательно вопрос по участию клуба в
«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице