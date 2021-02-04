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17:39 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Губернатор Тамбовской области хочет сохранить профессиональный футбол в регионе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин хочет, чтобы в регионе продолжал функционировать профессиональный футбольный клуб. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей.

«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем [Дюковым] за то, что не сделали стадион. Он хочет сохранить профессиональный футбол в регионе», — сказал Прядкин.

С сезона-2019/20 «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» и «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак», на котором команда играла в Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ).

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