Прядкин: Губернатор Тамбовской области хочет сохранить профессиональный футбол в регионе

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей.
«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем [Дюковым] за то, что не сделали стадион. Он хочет сохранить профессиональный футбол в регионе», — сказал Прядкин.
С сезона-2019/20 «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» и «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак», на котором команда играла в Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ).