Прядкин: Губернатор Тамбовской области хочет сохранить профессиональный футбол в регионе

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей.

«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем [Дюковым] за то, что не сделали стадион. Он хочет сохранить профессиональный футбол в регионе», — сказал Прядкин.