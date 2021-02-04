Семак прокомментировал разгромные победы «Зенита» в матчах с «Араратом» и «Ноа»

«Непросто, конечно, с точки зрения эмоций — две игры в один день. Но это очень хорошо, что у нас есть такая возможность — практически каждый футболист получил 90 минут игрового времени за исключением тех, кому нужно было сыграть немного меньше. Что касается самих матчей, то они по-разному складывались, но тот объем работы, который нужен, был выполнен. Были очень хорошие моменты для анализа. Побеждать всегда приятно. Наша молодежь, которая играла вечером, тоже смотрелась очень неплохо — есть пища для размышлений. В целом все идет по плану, будем готовиться дальше к нашим следующим тренировочным матчам.



Вечерний состав мог бы сыграть против “Арарата”, а утренний — против “Ноа”? Теоретически, наверное, мог, но мы приняли такое решение — более опытный состав сыграл утром, потому как поле, на котором мы тренируемся, немножко мягче. Состав из более взрослых игроков был выбран на первый матч из-за состояния газона в том числе. Для молодых игроков нет принципиальной разницы, и то и другое поле хорошего качества», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».