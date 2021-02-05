Состав «Тамбова» на правах аренды могут пополнить игроки ЦСКА и «Спартака»
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» может арендовать до конца сезона-2020/21 игроков из московских «Спартака» и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» может арендовать до конца сезона-2020/21 игроков из московских «Спартака» и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской
«Предварительно согласие отдать игроков в аренду дали “Спартак”, ЦСКА, “Ростов” и “Рубин”. “Тамбов” будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», — сообщил собеседник агентства.
Официальных комментариев от представителей ЦСКА, «Ростова» и Рубина» на запросы ТАСС получить не удалось. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию источника агентства. «Готовы начать переговоры с «Тамбовом», — сказал представитель
«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице