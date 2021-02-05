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16:49 (мск), источник: ТАСС

Состав «Тамбова» на правах аренды могут пополнить игроки ЦСКА и «Спартака»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» может арендовать до конца сезона-2020/21 игроков из московских «Спартака» и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"
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«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов». В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб может до конца сезона на выгодных условиях арендовать игроков из топ-клубов премьер-лиги.

«Предварительно согласие отдать игроков в аренду дали “Спартак”, ЦСКА, “Ростов” и “Рубин”. “Тамбов” будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», — сообщил собеседник агентства.

Официальных комментариев от представителей ЦСКА, «Ростова» и Рубина» на запросы ТАСС получить не удалось. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию источника агентства. «Готовы начать переговоры с «Тамбовом», — сказал представитель красно-белых.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году у команды запланирован на 21 февраля. В этот день она в Москве должна сыграть с «Локомотивом» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России. В 20-м туре РПЛ «Тамбов» 26 февраля в Саранске примет волгоградский «Ротор».

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