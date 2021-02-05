Состав «Тамбова» на правах аренды могут пополнить игроки ЦСКА и «Спартака»

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«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов». В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб может до конца сезона на выгодных условиях арендовать игроков из топ-клубов премьер-лиги.

«Предварительно согласие отдать игроков в аренду дали “Спартак”, ЦСКА, “Ростов” и “Рубин”. “Тамбов” будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», — сообщил собеседник агентства.

Официальных комментариев от представителей ЦСКА, «Ростова» и Рубина» на запросы ТАСС получить не удалось. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию источника агентства. «Готовы начать переговоры с «Тамбовом», — сказал представитель красно-белых.