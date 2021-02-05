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18:25 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве

ТАМБОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов» (прежнее юрлицо клуба). Сумма требований составляет 322,45 млн руб., говорится в картотеке арбитражного суда.

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Источник: Reuters

«Кредитор — ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, должник — НП «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Сумма исковых требований — 322 449 677,52 руб.», — указано в карточке. Иск к производству пока не принят.

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«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов». В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб не снимется с чемпионата при выполнении договоренностей с РПЛ.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году команда должна провести 21 февраля — с «Локомотивом» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России.

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