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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб казахстанских футболистов победил в матче с четырьмя голами

«Ротор», за который выступает ряд футболистов сборной Казахстана, выиграл у болгарской «Славии» в рамках УТС в Турции. Как отмечает пресс-служба волгоградского клуба, «сине-голубые» победили со счетом 3:1 в Белеке.

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Первый тайм получился богатым на события. Сперва на 20-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади болгары были наказаны одиннадцатиметровым, который реализовал Олег Алейник. Спустя пять минут полузащитник «Славии» Радослав Кирилов красивым ударом сравнял счет. А за шесть минут до перерыва находящийся на просмотре в российской команде Илья Кожухарь замкнул фланговую передачу Сергея Серченкова и вновь вывел «Ротор» вперед.

В дебюте второй половины встречи Андрес Понсе увеличил преимущество волгоградцев до двух мячей — 3:1. Волжане имели еще несколько хороших возможностей для взятия ворот, но больше забитых голов в матче не было.

В стартовом составе «Ротора» вышел Дмитрий Шомко. Как известно, помимо него, в российский клуб в межсезонье перешли из «Астаны» и другие казахстанские футболисты — Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, а также белорус Иван Маевский.

Следующий товарищеский матч «Ротор» проведет против «Будучности» из Черногории 6 февраля.

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