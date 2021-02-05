Российский клуб казахстанских футболистов победил в матче с четырьмя голами

Первый тайм получился богатым на события. Сперва на 20-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади болгары были наказаны одиннадцатиметровым, который реализовал Олег Алейник. Спустя пять минут полузащитник «Славии» Радослав Кирилов красивым ударом сравнял счет. А за шесть минут до перерыва находящийся на просмотре в российской команде Илья Кожухарь замкнул фланговую передачу Сергея Серченкова и вновь вывел «Ротор» вперед.

В дебюте второй половины встречи Андрес Понсе увеличил преимущество волгоградцев до двух мячей — 3:1. Волжане имели еще несколько хороших возможностей для взятия ворот, но больше забитых голов в матче не было.

В стартовом составе «Ротора» вышел Дмитрий Шомко. Как известно, помимо него, в российский клуб в межсезонье перешли из «Астаны» и другие казахстанские футболисты — Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, а также белорус Иван Маевский.