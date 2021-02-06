«Где муж? Расстались?!» Мария Погребняк объяснила подпись к фотографии

Мария ответила: «Да меня все спрашивали: «Маша, где твой муж? Может, вы расстались?!» Как говорится: не запостила, значит, не было. А с мужем у меня редкие кадры. Не хочет он быть публичным человеком. Вот я ему и говорю: «Паш, давай уже сфотографируемся, и я выставлю фото, чтобы люди успокоились, что ты есть и никуда не делся».