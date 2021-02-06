Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Специя
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Уэска
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
13:19 (мск), источник: Sport24

«Где муж? Расстались?!» Мария Погребняк объяснила подпись к фотографии

Мария Погребняк, жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, объяснила подпись к одной из фотографий, которую она недавно опубликовала в инстаграме.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Супруга Погребняка шесть дней назад выложила фото, на котором она вместе с детьми и мужем позирует в компании семьи футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.

«Я надеюсь, закрыла тему вопросов, где муж?» — подписала фотографию Мария.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне она побывала в гостях у ведущей Юлии Барановской на «Русском радио».

«Мань, ты недавно выставила эту фотку и так ее подписала. С чем это связано?» — поинтересовалась Барановская.

Мария ответила: «Да меня все спрашивали: «Маша, где твой муж? Может, вы расстались?!» Как говорится: не запостила, значит, не было. А с мужем у меня редкие кадры. Не хочет он быть публичным человеком. Вот я ему и говорю: «Паш, давай уже сфотографируемся, и я выставлю фото, чтобы люди успокоились, что ты есть и никуда не делся».

 «Где муж? Расстались?!» Мария Погребняк объяснила подпись к фотографии
Эффектная русская синхронистка рассталась с парнем: «Сейчас мне достаточно сложно»
Кокорин дебютировал в чемпионате Италии. Как это было
В нашем фигурном катании мало шоу. Но теперь есть надежда
Волков проведет поединок против Оверима на турнире UFC
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР
НХЛ критикуют за то, что сезон продолжается во время пандемии
«Тампа» обыграла «Детройт». Василевский отразил 27 бросков
Алексей Миранчук признан лучшим футболистом месяца в «Аталанте»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь