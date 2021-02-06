«Где муж? Расстались?!» Мария Погребняк объяснила подпись к фотографии
Мария Погребняк, жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, объяснила подпись к одной из фотографий, которую она недавно опубликовала в инстаграме.
Мария Погребняк, жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, объяснила подпись к одной из фотографий, которую она недавно опубликовала в инстаграме.
Супруга Погребняка шесть дней назад выложила фото, на котором она вместе с детьми и мужем позирует в компании семьи футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.
«Я надеюсь, закрыла тему вопросов, где муж?» — подписала фотографию Мария.
Накануне она побывала в гостях у ведущей Юлии Барановской на «Русском радио».
«Мань, ты недавно выставила эту фотку и так ее подписала. С чем это связано?» — поинтересовалась Барановская.
Мария ответила: «Да меня все спрашивали: «Маша, где твой муж? Может, вы расстались?!» Как говорится: не запостила, значит, не было. А с мужем у меня редкие кадры. Не хочет он быть публичным человеком. Вот я ему и говорю: «Паш, давай уже сфотографируемся, и я выставлю фото, чтобы люди успокоились, что ты есть и никуда не делся».