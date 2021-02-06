Максим Володько покинул «Тамбов» и вернулся в БАТЭ

До ухода из БАТЭ Володько провёл 220 официальных матчей (2009−2011, 2013−2018), в которых забил 13 голов и отдал 28 результативных передач. В составе БАТЭ Максим 7 раз становился чемпионом (2011, 2013−2018), 5 раз — обладателем Суперкубка (2013−2017) и один раз — Кубка (2015) Беларуси.



Зимой 2019 года Максим Володько заключил контракт с тульским «Арсеналом», выступающим в Российской Премьер-Лиге. Затем осенью прошлого года перешёл в «Тамбов». Напомним, у тамбовского клуба финансовые проблемы. Наряду с Володько команду покинуло множество игроков.