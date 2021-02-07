Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Монако
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Метц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Кротоне
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Верона
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Кадис
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
14:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Переход Промеса в московский «Спартак» будет завершен в ближайшее время

ТАСС, 7 февраля. Переход полузащитника нидерландского «Аякса» Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак» будет завершен в ближайшее время. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания Voetbal International Алекс Хередия.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Официальное объявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес уже является игроком московского “Спартака”», — написал Хередия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что «обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».

Промесу 29 лет, он выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА
В Америке критиковали русскую звезду - Малкин наконец-то ответил
ЦСКА вышел на первое место в группе Лиги чемпионов
УЕФА назвал место проведения матча ЛЧ «Лейпциг» - «Ливерпуль»
«Спартак» добился разгромной победы в товарищеском матче
«Бетис» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Кротоне» и другие матчи Серии А (видеотрансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь