Тедеско: Кокорину временами не везло в «Спартаке», но Саша был честен со мной

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В текущем сезоне Кокорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил два гола (оба — с пенальти) и сделал одну результативную передачу. В конце января он был продан в «Фиорентину».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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— Из-за дефицита здоровых форвардов в атаке играл Кутепов. Зимой «Спартак» продал Кокорина. Как вы отреагировали на то, что у вас минус еще один игрок атаки?

— Как я сказал, мы на связи с руководством, поэтому для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм. Конечно, я хотел бы использовать его чаще.

— Вы верите, что матчи с «Сочи» и «Зенитом» он пропускал из-за травм, а не по другим причинам?