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13:56 (мск), источник: Sport24

Тедеско: Кокорину временами не везло в «Спартаке», но Саша был честен со мной

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с корреспондентом Sport24 Леонидом Волотко оценил выступление в команде нападающего Александра Кокорина.

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13
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13
фотографий

В текущем сезоне Кокорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил два гола (оба — с пенальти) и сделал одну результативную передачу. В конце января он был продан в «Фиорентину».

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— Из-за дефицита здоровых форвардов в атаке играл Кутепов. Зимой «Спартак» продал Кокорина. Как вы отреагировали на то, что у вас минус еще один игрок атаки?

— Как я сказал, мы на связи с руководством, поэтому для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм. Конечно, я хотел бы использовать его чаще.

— Вы верите, что матчи с «Сочи» и «Зенитом» он пропускал из-за травм, а не по другим причинам?

— Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть из-за повреждения, то я доверяю ему на сто процентов.

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