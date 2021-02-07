Тедеско: Кокорину временами не везло в «Спартаке», но Саша был честен со мной
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с корреспондентом Sport24 Леонидом Волотко оценил выступление в команде нападающего Александра Кокорина.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с корреспондентом Sport24 Леонидом Волотко оценил выступление в команде нападающего Александра Кокорина.
В текущем сезоне Кокорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил два гола (оба — с пенальти) и сделал одну результативную передачу. В конце января он был продан в «Фиорентину».
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— Как я сказал, мы на связи с руководством, поэтому для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал
— Вы верите, что матчи с «Сочи» и «Зенитом» он пропускал
— Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть