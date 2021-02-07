Футболист «Спартака» Соболев получил травму в товарищеском матче с «Ригой»
ТАСС, 7 февраля. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев
ТАСС, 7 февраля. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев
Соболев был заменен на девятой минуте встречи после столкновения с игроком «Риги», нападающий не смог самостоятельно покинуть поле.
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Форварду 23 года, за «Спартак» он выступает с 2020 года.
В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей в разных турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.
8 октября 2020 года он дебютировал в составе сборной России, отличившись в контрольном матче против шведов (1:2). Всего за команду России Соболев провел три игры.
Ближайший официальный матч «Спартак» сыграет 20 февраля в гостях против московского «Динамо» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России.