Футболист «Спартака» Соболев получил травму в товарищеском матче с «Ригой»

Соболев был заменен на девятой минуте встречи после столкновения с игроком «Риги», нападающий не смог самостоятельно покинуть поле.

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Позднее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у форварда во время первичного осмотра диагностирован ушиб в районе коленного сустава, в ближайшее время ему сделают МРТ.

Форварду 23 года, за «Спартак» он выступает с 2020 года.

В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей в разных турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.

8 октября 2020 года он дебютировал в составе сборной России, отличившись в контрольном матче против шведов (1:2). Всего за команду России Соболев провел три игры.