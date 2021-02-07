«Спартак» разгромил «Ригу» в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась крупной победой номинальных хозяев — 4:0.

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Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте плотным ударом гол забил полузащитник Роман Зобнин. На 65-й минуте нападающий Эсекьель Понсе реализовал пенальти, отправив мяч в левую девятку. На 85-й минуте «Спартак» довёл счёт до разгромного усилиями полузащитника Виктора Мозеса, который также успешно исполнил одиннадцатиметровый. Точку в матче поставил форвард Джордан Ларссон с голевой передачи Зобнина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8h8DwlYNhhg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что в матче не принимал участия защитник Самуэль Жиго, получивший ушиб бедра перед этой встречей.