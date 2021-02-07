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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Ригу» в товарищеском матче

«Спартак» принимал «Ригу» в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась крупной победой номинальных хозяев — 4:0.

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Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте плотным ударом гол забил полузащитник Роман Зобнин. На 65-й минуте нападающий Эсекьель Понсе реализовал пенальти, отправив мяч в левую девятку. На 85-й минуте «Спартак» довёл счёт до разгромного усилиями полузащитника Виктора Мозеса, который также успешно исполнил одиннадцатиметровый. Точку в матче поставил форвард Джордан Ларссон с голевой передачи Зобнина.

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Стоит отметить, что в матче не принимал участия защитник Самуэль Жиго, получивший ушиб бедра перед этой встречей.

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В ходе матча ушиб колена получил нападающий Александр Соболев. Форвард был заменён в начале встречи.

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