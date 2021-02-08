Виктор Классон: Тяжело привыкнуть к российской бюрократии

«Лучшее, что со мной случилось в России? Всё связано с футболом. Назову победу над «Севильей» в 2018-м, когда победный гол ударом через себя в самом конце забил Окриашивили, выигрыш у «Ахмата» 3:2 после 0:2 и, разумеется, чемпионат мира 2018 года. Люди в Швеции, радуясь нашему выступлению, вышли на улицы и раскупили все футболки сборной.