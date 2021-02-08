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09:55 (мск), источник: Sport24

СМИ: ЦСКА согласовал условия перехода экс-нападающего «Зенита» и «Рубина» Рондона

Московский ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломона Рондона.

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По информации источника, уже в ближайшее время Рондон должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с 31-летним венесульэским форвардом будем подписан контракт.

Рондон на данный момент является игроком китайского клуба «Далянь Ифан» (28 матчей, 14 голов). Контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 млн евро.

Напомним, что Рондон играл за «Рубин» в 2012—2014 годах (56 матчей, 24 гола), а за «Зенит» — в 2014—2015 (58 матчей, 28 голов). С «Зенитом» он в 2015 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

После отъезда из России Рондон поиграл в Англии за «Вест Бромвич» (120 матчей, 28 голов) и «Ньюкасл» (33 матча, 12 голов).

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