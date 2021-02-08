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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Приговор избившему арбитра Широкову отменили из-за нарушений

Преображенский районный суд Москвы отменил вынесенный мировым судьей района Сокольники приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Источник: РИА "Новости"

Суд рассмотрел апелляционную жалобу избитого Широковым арбитра Никиты Данченкова и полностью отменил приговор мирового судьи из-за процессуальных нарушений при слушании дела на судебном участке.

При этом суд вынес новый приговор и оставил в силе наказание Широкову в виде 100 часов обязательных работ. Бывший футболист также должен будет выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей.

Мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова 25 декабря 2020 года. В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей, и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

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