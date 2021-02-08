Приговор избившему арбитра Широкову отменили из-за нарушений

При этом суд вынес новый приговор и оставил в силе наказание Широкову в виде 100 часов обязательных работ. Бывший футболист также должен будет выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей.

Мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова 25 декабря 2020 года. В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей, и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.