«Рубин» проиграл «Томи» в контрольном матче на сборе в Турции
8 февраля в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между двумя российскими клубами — «Томью» и «Рубином». Встреча завершилась победой аутсайдера ФНЛ со счетом 3:2.
8 февраля в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между двумя российскими клубами — «Томью» и «Рубином». Встреча завершилась победой аутсайдера ФНЛ со счетом 3:2.
В составе «Томи» дубль оформил Артем Симонян, а еще один гол забил Тенгиз Цискаридзе. Кто забивал за «Рубин», на данный момент неизвестно.
Товарищеские матчи. Клубы
«Томь» — «Рубин» — 3:2 (2:1).
Голы: Симонян, 16; Симонян, 35; Цикаридзе, 73 — (пенальти), 6; 57. Нереализованный пенальти: Симонян, 31.