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14:02 (мск), источник: Sport24

«Рубин» проиграл «Томи» в контрольном матче на сборе в Турции

8 февраля в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между двумя российскими клубами — «Томью» и «Рубином». Встреча завершилась победой аутсайдера ФНЛ со счетом 3:2.

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Источник: Sport24

В составе «Томи» дубль оформил Артем Симонян, а еще один гол забил Тенгиз Цискаридзе. Кто забивал за «Рубин», на данный момент неизвестно.

Товарищеские матчи. Клубы

«Томь» — «Рубин» — 3:2 (2:1).

Голы: Симонян, 16; Симонян, 35; Цикаридзе, 73 — (пенальти), 6; 57. Нереализованный пенальти: Симонян, 31.

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