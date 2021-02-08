Тедеско всё ещё в поисках. Что мы узнали из последних контрольных матчей «Спартака»
Немецкий тренер либо темнит, либо рискует.
Немецкий тренер либо темнит, либо рискует.
В понедельник «Спартак» завершил зарубежную часть сборов. Перед вылетом из ОАЭ в Москву команда провела два контрольных матча подряд: с «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0). Подводим промежуточные итоги подготовки
Теперь уже с уверенностью можно сказать, что Тедеско всерьёз занялся схемой с двумя центральными защитниками. Команда играла по ней и против «Пахтакора» (4−2−3−1, за исключением первых шести минут), и против солигорского «Шахтёра» (4−4−2 с Ларссоном и Понсе на острие), и против «Риги» (4−2−3−1).
Сам Тедеско в интервью подчеркнул, что 4−2−3−1 (4−4−2) — всего лишь план «Б» на критический случай, тогда как система 3−5−2 сохранится и останется базовой. Звучит немного странно, потому что основная схема зимой вообще не отрабатывалась в условиях, приближенных к боевым, а это важно, иначе футболисты запросто могут забыть основные принципы и базовые перемещения или начать путаться в стрессовых ситуациях.
Вторая история вероятнее. Но она немного рискованная.
Также в последнем интервью Тедеско выразил мнение, что журналисты уделяют схемам слишком большое значение, а на самом деле важнее то, что основные принципы у его «Спартака» сохранились. В контрольных матчах мы их увидели. Перечислим.
1. В идеале «Спартак» не любит упрощать футбол и стремится проводить позиционные атаки. Команда старается разыгрывать свободные удары низом — выносы в борьбу допускаются лишь эпизодически. Например, против «Риги»
2. Опорники играют важную роль при выходе в атаку, даже при схеме с двумя центральными защитниками их функции остались
3. Если возникают сложности с выходом в атаку, то всегда есть вариант стать гибким и упростить футбол при помощи выхода Соболева. Габаритный российский форвард пока остаётся резервным вариантом, но запросто может быть задействован с первых минут в отдельных матчах. Хорошо, что его травма оказалась несерьёзной, — выглядел стык жутко, все успели перепугаться.
Некоторые вещи Тедеско пытается корректировать. Например, метод обороны при угловых. Здесь Доменико ещё не определился: в самом первом матче с «Пахтакором» команда отоборонялась при единственном угловом по зональному принципу, а в спаррингах с «Шахтёром» и «Ригой» снова вернулась традиционная персоналка. Кстати, эффективность была спорной: от «Шахтёра» «Спартак» пропустил, а «Рига» нанесла два опаснейших удара.
Вернувшийся из длительной аренды бразилец провёл сборы достойно. Пусть Педро Роша упустил уйму моментов и отметился только голевыми передачами (зато сразу двумя), но в каждом из матчей он был полезен и вписывался в структуру. От него была польза как в быстрых атаках (поглощал пространство и доводил мяч до чужой штрафной), так и в позиционных. Роша здорово смотрелся в полуфланговом пространстве, открывался между линиями, принимал мяч с уходом и действовал в подыгрыше.
Понятно, что нельзя воспевать качества бразильца по спаррингам, однако своей работой в ОАЭ Роша наиграл на статус игрока обоймы: его не страшно выпускать на поле на замены вместо тех же Мозеса или Бакаева. Проблема лишь в количестве легионеров: если Промес придёт, то их будет уже 10. Если же трансфер голландца сорвётся, стоит сохранить Педро Рошу хотя бы на весну. А там, глядишь, он себя и проявит — и потом можно будет компенсировать финансовые затраты.
По первым ощущениям Хендрикс действительно улучшил игровую структуру «Спартака»: голландский полузащитник выделяется спокойной работой с мячом и надёжностью. В игре с «Ригой», например, Йоррит отдал 48 передач с общей точностью в 92%, страховал зону, подбирал мячи. У него проскакивают проблемы в эпизодах, когда нужно покрывать пространство на большой скорости или на рывке восстанавливать позицию, но они явно не критические.
Хендрикс лучше и быстрее Крала начинает атаки — и поэтому желательно
Через фланг бразильского левого защитника в первом тайме матча с «Ригой» прошло несколько опасных атак. У них не было чёткого взаимодействия с Кутеповым, плюс сам Айртон мог засмотреться и, например, не сузить вовремя позицию. Мы прекрасно знаем, что он больше тяготеет к атаке и не отличается дисциплинированностью и хладнокровием, поэтому пространство за его спиной при схеме 4−2−3−1, ранее страховавшееся левым центральным защитником, теперь может стать уязвимой точкой «Спартака».
Маркитесов также пока не готов. Слева в обороне футболист 2001 года рождения отыграл 71 минуту матча с «Шахтёром», получилось так себе: его минимум трижды опасно обыгрывали один в один, также он сомнительно перемещался и будто забывал основные принципы. Не всё гладко было у него и в центре обороны в спарринге с «Ригой».
Ему пока нет места в составе «Спартака», и даже если переход Промеса сорвётся, узбекский футболист останется лишним легионером.
Что Тедеско точно удалось, так это запутать ближайших соперников.
Ни в одном из матчей он не выпускал максимальной боевой состав (здесь наверняка имел место психологический фактор — никто не почувствовал себя запасным), всякий раз были смешанные. Мы можем прикинуть старт на бумаге, но
Команда провела всего шесть минут из 270 по схеме 3−5−2, а тренер уверяет, что всё равно будет использовать её как основную.
Сначала вроде бы метод обороны при стандартах изменился, а потом всё вернулось на классический сезонный вариант.
Позиции футболистов активно меняются, сложно предположить, где будут играть те же Бакаев («десятка» или правый фланг?!), Зобнин (опорник или правый фланг?!) и Мозес (левый нападающий или правый защитник?!).
Если тот же Мусаев в контрольных играх «Краснодара» чётко наигрывал конкретную структуру и основной состав под ближайшие матчи, то Тедеско, бывший предельно консервативным в ходе сезона, посвятил сборы пробам и поискам.
Главное, чтобы всё это не закончилось хаосом в официальных матчах. Время у «Спартака» ещё осталось: несколько заключительных дней подготовки команда будет работать в Тарасовке.
Михаил Гончаров