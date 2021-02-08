Тедеско всё ещё в поисках. Что мы узнали из последних контрольных матчей «Спартака»

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В понедельник «Спартак» завершил зарубежную часть сборов. Перед вылетом из ОАЭ в Москву команда провела два контрольных матча подряд: с «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0). Подводим промежуточные итоги подготовки красно-белых к сезону.

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Схема 4−2−3−1 (4−4−2) использовалась во всех спаррингах. Тедеско уверяет, что она будет резервной

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что Тедеско всерьёз занялся схемой с двумя центральными защитниками. Команда играла по ней и против «Пахтакора» (4−2−3−1, за исключением первых шести минут), и против солигорского «Шахтёра» (4−4−2 с Ларссоном и Понсе на острие), и против «Риги» (4−2−3−1).

Сам Тедеско в интервью подчеркнул, что 4−2−3−1 (4−4−2) — всего лишь план «Б» на критический случай, тогда как система 3−5−2 сохранится и останется базовой. Звучит немного странно, потому что основная схема зимой вообще не отрабатывалась в условиях, приближенных к боевым, а это важно, иначе футболисты запросто могут забыть основные принципы и базовые перемещения или начать путаться в стрессовых ситуациях.

Даже если допустить, что на тренировках отрабатываются обе структуры, возникает вопрос: если ты считаешь 3−5−2 основной, неужели нельзя дать отыграть по ней команде хотя бы один-два тайма из шести? Есть два возможных ответа: либо Тедеско умышленно лукавит и «Спартак» будет чаще играть по 4−2−3−1, либо тренер уверен в универсализме, гибкости и потрясающем образовании его футболистов.

Вторая история вероятнее. Но она немного рискованная.

Команда Спартак

Базовые принципы не изменились, но Тедеско пытается скорректировать некоторые нюансы

Также в последнем интервью Тедеско выразил мнение, что журналисты уделяют схемам слишком большое значение, а на самом деле важнее то, что основные принципы у его «Спартака» сохранились. В контрольных матчах мы их увидели. Перечислим.

1. В идеале «Спартак» не любит упрощать футбол и стремится проводить позиционные атаки. Команда старается разыгрывать свободные удары низом — выносы в борьбу допускаются лишь эпизодически. Например, против «Риги» красно-белые пытались выйти из обороны через защитников и опорников вплоть до самой концовки, пока на поле при 2:0 не появился Ребров. В первые 70 минут «Спартак» занимался отработкой выхода вперёд через контроль — с переменным успехом.

2. Опорники играют важную роль при выходе в атаку, даже при схеме с двумя центральными защитниками их функции остались плюс-минус такими же: один полузащитник в идеале должен смещаться на позицию флангового защитника (а тот в свою очередь уходит наверх), другой располагается в центре на комфортном игровом расстоянии.

3. Если возникают сложности с выходом в атаку, то всегда есть вариант стать гибким и упростить футбол при помощи выхода Соболева. Габаритный российский форвард пока остаётся резервным вариантом, но запросто может быть задействован с первых минут в отдельных матчах. Хорошо, что его травма оказалась несерьёзной, — выглядел стык жутко, все успели перепугаться.

4. «Спартак» не прессингует в ситуациях, когда мяч находится под контролем у соперника в центральной зоне, а откатывается назад (в том числе при чужих ударах «от ворот»), стремится для начала сохранить компактность и расставиться. Зато при направлении мяча на фланг или при затяжных передачах между центральными защитниками атакующая группа красно-белых уже включается в прессинг. Рывок Понсе вперёд — сигнал для всей команды.

Некоторые вещи Тедеско пытается корректировать. Например, метод обороны при угловых. Здесь Доменико ещё не определился: в самом первом матче с «Пахтакором» команда отоборонялась при единственном угловом по зональному принципу, а в спаррингах с «Шахтёром» и «Ригой» снова вернулась традиционная персоналка. Кстати, эффективность была спорной: от «Шахтёра» «Спартак» пропустил, а «Рига» нанесла два опаснейших удара.

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Педро Роша запросто может пригодиться в случае срыва трансфера Промеса

Вернувшийся из длительной аренды бразилец провёл сборы достойно. Пусть Педро Роша упустил уйму моментов и отметился только голевыми передачами (зато сразу двумя), но в каждом из матчей он был полезен и вписывался в структуру. От него была польза как в быстрых атаках (поглощал пространство и доводил мяч до чужой штрафной), так и в позиционных. Роша здорово смотрелся в полуфланговом пространстве, открывался между линиями, принимал мяч с уходом и действовал в подыгрыше.

Понятно, что нельзя воспевать качества бразильца по спаррингам, однако своей работой в ОАЭ Роша наиграл на статус игрока обоймы: его не страшно выпускать на поле на замены вместо тех же Мозеса или Бакаева. Проблема лишь в количестве легионеров: если Промес придёт, то их будет уже 10. Если же трансфер голландца сорвётся, стоит сохранить Педро Рошу хотя бы на весну. А там, глядишь, он себя и проявит — и потом можно будет компенсировать финансовые затраты.

Хендрикс в порядке. Вероятно, придётся совмещать на поле одновременно Зобнина, Крала и Хендрикса

По первым ощущениям Хендрикс действительно улучшил игровую структуру «Спартака»: голландский полузащитник выделяется спокойной работой с мячом и надёжностью. В игре с «Ригой», например, Йоррит отдал 48 передач с общей точностью в 92%, страховал зону, подбирал мячи. У него проскакивают проблемы в эпизодах, когда нужно покрывать пространство на большой скорости или на рывке восстанавливать позицию, но они явно не критические.

Хендрикс лучше и быстрее Крала начинает атаки — и поэтому желательно всё-таки находить голландцу место на поле. Как это возможно, если в распоряжении штаба есть сразу четыре опорника? Не исключаю, что снова придётся пожертвовать позицией Зобнина и перевести его на фланг. Во втором тайме против «Риги» такой вариант был опробован: Умяров и Хендрикс составили пару опорников, а Зобнин стал правым полузащитником. В итоге Роман совершил множество открываний в зону между центральным и левым защитниками, забил первый гол и отдал результативную передачу на Ларссона. И в целом сыграл в атаке очень ярко.

Айртону будет тяжело при схеме 4−2−3−1. Маркитесов тоже пока не готов

Через фланг бразильского левого защитника в первом тайме матча с «Ригой» прошло несколько опасных атак. У них не было чёткого взаимодействия с Кутеповым, плюс сам Айртон мог засмотреться и, например, не сузить вовремя позицию. Мы прекрасно знаем, что он больше тяготеет к атаке и не отличается дисциплинированностью и хладнокровием, поэтому пространство за его спиной при схеме 4−2−3−1, ранее страховавшееся левым центральным защитником, теперь может стать уязвимой точкой «Спартака».

Маркитесов также пока не готов. Слева в обороне футболист 2001 года рождения отыграл 71 минуту матча с «Шахтёром», получилось так себе: его минимум трижды опасно обыгрывали один в один, также он сомнительно перемещался и будто забывал основные принципы. Не всё гладко было у него и в центре обороны в спарринге с «Ригой».

Урунов — отрезанный ломоть. Так уж получилось, что Остоном в двух последних играх затыкали дыры: против «Шахтёра» он вышел правым полузащитником (сыграл средне, зато должен был забивать дважды!), против «Риги» — «десяткой».

Ему пока нет места в составе «Спартака», и даже если переход Промеса сорвётся, узбекский футболист останется лишним легионером.

Прогнозы

Что Тедеско точно удалось, так это запутать ближайших соперников.

Ни в одном из матчей он не выпускал максимальной боевой состав (здесь наверняка имел место психологический фактор — никто не почувствовал себя запасным), всякий раз были смешанные. Мы можем прикинуть старт на бумаге, но две-три позиции всё равно не 100-процентные.

Команда провела всего шесть минут из 270 по схеме 3−5−2, а тренер уверяет, что всё равно будет использовать её как основную.

Сначала вроде бы метод обороны при стандартах изменился, а потом всё вернулось на классический сезонный вариант.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MkViQ_D_cRs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позиции футболистов активно меняются, сложно предположить, где будут играть те же Бакаев («десятка» или правый фланг?!), Зобнин (опорник или правый фланг?!) и Мозес (левый нападающий или правый защитник?!).

Если тот же Мусаев в контрольных играх «Краснодара» чётко наигрывал конкретную структуру и основной состав под ближайшие матчи, то Тедеско, бывший предельно консервативным в ходе сезона, посвятил сборы пробам и поискам.

Главное, чтобы всё это не закончилось хаосом в официальных матчах. Время у «Спартака» ещё осталось: несколько заключительных дней подготовки команда будет работать в Тарасовке.