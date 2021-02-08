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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско всё ещё в поисках. Что мы узнали из последних контрольных матчей «Спартака»

Немецкий тренер либо темнит, либо рискует.

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В понедельник «Спартак» завершил зарубежную часть сборов. Перед вылетом из ОАЭ в Москву команда провела два контрольных матча подряд: с «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0). Подводим промежуточные итоги подготовки красно-белых к сезону.

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Схема 4−2−3−1 (4−4−2) использовалась во всех спаррингах. Тедеско уверяет, что она будет резервной

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что Тедеско всерьёз занялся схемой с двумя центральными защитниками. Команда играла по ней и против «Пахтакора» (4−2−3−1, за исключением первых шести минут), и против солигорского «Шахтёра» (4−4−2 с Ларссоном и Понсе на острие), и против «Риги» (4−2−3−1).

Сам Тедеско в интервью подчеркнул, что 4−2−3−1 (4−4−2) — всего лишь план «Б» на критический случай, тогда как система 3−5−2 сохранится и останется базовой. Звучит немного странно, потому что основная схема зимой вообще не отрабатывалась в условиях, приближенных к боевым, а это важно, иначе футболисты запросто могут забыть основные принципы и базовые перемещения или начать путаться в стрессовых ситуациях.

Даже если допустить, что на тренировках отрабатываются обе структуры, возникает вопрос: если ты считаешь 3−5−2 основной, неужели нельзя дать отыграть по ней команде хотя бы один-два тайма из шести? Есть два возможных ответа: либо Тедеско умышленно лукавит и «Спартак» будет чаще играть по 4−2−3−1, либо тренер уверен в универсализме, гибкости и потрясающем образовании его футболистов.

Вторая история вероятнее. Но она немного рискованная.

Команда
Спартак

Базовые принципы не изменились, но Тедеско пытается скорректировать некоторые нюансы

Также в последнем интервью Тедеско выразил мнение, что журналисты уделяют схемам слишком большое значение, а на самом деле важнее то, что основные принципы у его «Спартака» сохранились. В контрольных матчах мы их увидели. Перечислим.

1. В идеале «Спартак» не любит упрощать футбол и стремится проводить позиционные атаки. Команда старается разыгрывать свободные удары низом — выносы в борьбу допускаются лишь эпизодически. Например, против «Риги» красно-белые пытались выйти из обороны через защитников и опорников вплоть до самой концовки, пока на поле при 2:0 не появился Ребров. В первые 70 минут «Спартак» занимался отработкой выхода вперёд через контроль — с переменным успехом.

2. Опорники играют важную роль при выходе в атаку, даже при схеме с двумя центральными защитниками их функции остались плюс-минус такими же: один полузащитник в идеале должен смещаться на позицию флангового защитника (а тот в свою очередь уходит наверх), другой располагается в центре на комфортном игровом расстоянии.

3. Если возникают сложности с выходом в атаку, то всегда есть вариант стать гибким и упростить футбол при помощи выхода Соболева. Габаритный российский форвард пока остаётся резервным вариантом, но запросто может быть задействован с первых минут в отдельных матчах. Хорошо, что его травма оказалась несерьёзной, — выглядел стык жутко, все успели перепугаться.

4. «Спартак» не прессингует в ситуациях, когда мяч находится под контролем у соперника в центральной зоне, а откатывается назад (в том числе при чужих ударах «от ворот»), стремится для начала сохранить компактность и расставиться. Зато при направлении мяча на фланг или при затяжных передачах между центральными защитниками атакующая группа красно-белых уже включается в прессинг. Рывок Понсе вперёд — сигнал для всей команды.

Некоторые вещи Тедеско пытается корректировать. Например, метод обороны при угловых. Здесь Доменико ещё не определился: в самом первом матче с «Пахтакором» команда отоборонялась при единственном угловом по зональному принципу, а в спаррингах с «Шахтёром» и «Ригой» снова вернулась традиционная персоналка. Кстати, эффективность была спорной: от «Шахтёра» «Спартак» пропустил, а «Рига» нанесла два опаснейших удара.

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Педро Роша запросто может пригодиться в случае срыва трансфера Промеса

Вернувшийся из длительной аренды бразилец провёл сборы достойно. Пусть Педро Роша упустил уйму моментов и отметился только голевыми передачами (зато сразу двумя), но в каждом из матчей он был полезен и вписывался в структуру. От него была польза как в быстрых атаках (поглощал пространство и доводил мяч до чужой штрафной), так и в позиционных. Роша здорово смотрелся в полуфланговом пространстве, открывался между линиями, принимал мяч с уходом и действовал в подыгрыше.

Понятно, что нельзя воспевать качества бразильца по спаррингам, однако своей работой в ОАЭ Роша наиграл на статус игрока обоймы: его не страшно выпускать на поле на замены вместо тех же Мозеса или Бакаева. Проблема лишь в количестве легионеров: если Промес придёт, то их будет уже 10. Если же трансфер голландца сорвётся, стоит сохранить Педро Рошу хотя бы на весну. А там, глядишь, он себя и проявит — и потом можно будет компенсировать финансовые затраты.

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Хендрикс в порядке. Вероятно, придётся совмещать на поле одновременно Зобнина, Крала и Хендрикса

По первым ощущениям Хендрикс действительно улучшил игровую структуру «Спартака»: голландский полузащитник выделяется спокойной работой с мячом и надёжностью. В игре с «Ригой», например, Йоррит отдал 48 передач с общей точностью в 92%, страховал зону, подбирал мячи. У него проскакивают проблемы в эпизодах, когда нужно покрывать пространство на большой скорости или на рывке восстанавливать позицию, но они явно не критические.

Хендрикс лучше и быстрее Крала начинает атаки — и поэтому желательно всё-таки находить голландцу место на поле. Как это возможно, если в распоряжении штаба есть сразу четыре опорника? Не исключаю, что снова придётся пожертвовать позицией Зобнина и перевести его на фланг. Во втором тайме против «Риги» такой вариант был опробован: Умяров и Хендрикс составили пару опорников, а Зобнин стал правым полузащитником. В итоге Роман совершил множество открываний в зону между центральным и левым защитниками, забил первый гол и отдал результативную передачу на Ларссона. И в целом сыграл в атаке очень ярко.

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Айртону будет тяжело при схеме 4−2−3−1. Маркитесов тоже пока не готов

Через фланг бразильского левого защитника в первом тайме матча с «Ригой» прошло несколько опасных атак. У них не было чёткого взаимодействия с Кутеповым, плюс сам Айртон мог засмотреться и, например, не сузить вовремя позицию. Мы прекрасно знаем, что он больше тяготеет к атаке и не отличается дисциплинированностью и хладнокровием, поэтому пространство за его спиной при схеме 4−2−3−1, ранее страховавшееся левым центральным защитником, теперь может стать уязвимой точкой «Спартака».

Маркитесов также пока не готов. Слева в обороне футболист 2001 года рождения отыграл 71 минуту матча с «Шахтёром», получилось так себе: его минимум трижды опасно обыгрывали один в один, также он сомнительно перемещался и будто забывал основные принципы. Не всё гладко было у него и в центре обороны в спарринге с «Ригой».

Урунов — отрезанный ломоть. Так уж получилось, что Остоном в двух последних играх затыкали дыры: против «Шахтёра» он вышел правым полузащитником (сыграл средне, зато должен был забивать дважды!), против «Риги» — «десяткой».

Ему пока нет места в составе «Спартака», и даже если переход Промеса сорвётся, узбекский футболист останется лишним легионером.

Прогнозы

Что Тедеско точно удалось, так это запутать ближайших соперников.

Ни в одном из матчей он не выпускал максимальной боевой состав (здесь наверняка имел место психологический фактор — никто не почувствовал себя запасным), всякий раз были смешанные. Мы можем прикинуть старт на бумаге, но две-три позиции всё равно не 100-процентные.

Команда провела всего шесть минут из 270 по схеме 3−5−2, а тренер уверяет, что всё равно будет использовать её как основную.

Сначала вроде бы метод обороны при стандартах изменился, а потом всё вернулось на классический сезонный вариант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позиции футболистов активно меняются, сложно предположить, где будут играть те же Бакаев («десятка» или правый фланг?!), Зобнин (опорник или правый фланг?!) и Мозес (левый нападающий или правый защитник?!).

Если тот же Мусаев в контрольных играх «Краснодара» чётко наигрывал конкретную структуру и основной состав под ближайшие матчи, то Тедеско, бывший предельно консервативным в ходе сезона, посвятил сборы пробам и поискам.

Главное, чтобы всё это не закончилось хаосом в официальных матчах. Время у «Спартака» ещё осталось: несколько заключительных дней подготовки команда будет работать в Тарасовке.

Михаил Гончаров

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