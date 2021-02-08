Заявление о банкротстве «Тамбова» оставлено без движения

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ассоциация «Футбольный клуб “Тамбов”» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК “Тамбов”» (прежнее юрлицо клуба), которые в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы.

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Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России.

Команда Тамбов

«Арбитражный суд определил: заявление Ассоциации “Футбольный клуб “Тамбов” Тамбовской области” оставить без движения», — говорится в постановлении суда.

Основанием для этого стали факты, выявленные в ходе рассмотрения заявления. В частности, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом. При подаче заявления о собственном банкротстве должник не вправе предлагать саморегулируемую организацию, эта кандидатура определяется судом посредством случайного выбора. Устранить выявленные обстоятельства заявитель должен до 4 марта 2021 года.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов». В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб не снимется с чемпионата при выполнении договоренностей с РПЛ.