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12:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» подал апелляцию на решение КДК о дисквалификации Тедеско

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) о дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско на три матча Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги против «Сочи» (0:1).

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«Да, подали [апелляцию] », — сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС.

Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи чемпионата России против «Рубина» (28 февраля, дома), «Краснодара» (7 марта, дома) и «Динамо» (13 марта, в гостях).

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