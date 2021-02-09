«Спартак» подал апелляцию на решение КДК о дисквалификации Тедеско
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» подал апелляцию на решение
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» подал апелляцию на решение
Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф — Российской
«Да, подали [апелляцию] », — сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС.