«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Трансферные слухи и новости дня — в обзоре «СЭ».
Трансферные слухи и новости дня — в обзоре «СЭ».
По информации «СЭ», «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по трансферу нападающего Квинси Промеса. Москвичи хотят застраховать себя на предмет возможного уголовного преследования игрока на родине. В данный момент идет досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса.
«Спартак» предложил «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона; трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину; а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернуться в Нидерланды.
На вечер понедельника российская сторона не получила ответа от голландцев. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил эту информацию.
Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен стал футболистом ЦСКА, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 21-летний норвежец обошелся армейцам в 1,5 миллиона евро. В минувшие выходные сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде.
21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.
По данным аргентинского журналиста Эмилиано Палуди, Себастьян Дриусси и его представитель работают над продлением контракта с «Зенитом». После этого вингер сможет отправиться в аренду в «Ривер». Срок арендного соглашения составит 18 месяцев.
До продления контракта между «Зенитом» и Дриусси «Ривер» не сможет подписать игрока. Ситуация зависит только от того, сумеет ли футболист договориться с
По информации «РБ Спорт», «Ростов» выкупит у «Локомотива» 22-летнего полузащитника Романа Тугарева. Донской клуб арендовал хавбека в начале текущего сезона с опцией выкупа. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей, плюс процент с последующей продажи.
В этом сезоне Тугарев провел за «Ростов» 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Сalciomercatonews.com сообщает, что «Ювентус» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, его контракт с римлянами истекает летом 2021 года. Если стороны не смогут договориться о подписании нового соглашения, туринцы могут вступить в переговоры с 32-летним игроком. Отмечается, что Мхитарян хочет остаться в «Роме», а клуб намерен продлить с ним соглашение.
В этом сезоне армянский футболист провел 20 матчей в серии А, в которых забил 9 голов и сделала 8 результативных передач.
Севастиан Терлецкий