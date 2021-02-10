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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято

Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области сообщило «СЭ», что Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление ФК «Тамбов» о банкротстве.

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Источник: РИА "Новости"

Клубу было предложено в срок до 4 марта этого года устранить обстоятельства, послужившие для того, чтобы остановить движение заявления. Какие именно обстоятельства, не сообщается.

Размер кредиторской задолженности клуба РПЛ составляет более 536,8 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда.

5 февраля Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов».

Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: Спорт-Экспресс
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