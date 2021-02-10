«Астана» потерпела разгромное поражение от клуба РПЛ
ФК «Астана» потерпел поражение в первом товарищеском матче на
ФК «Астана» потерпел поражение в первом товарищеском матче на
Встреча завершилась поражением шестикратного чемпиона Казахстана со счетом 1:4. «Химки» открыли счет в первом тайме и удвоили свое преимущество после перерыва. «Астана» отыграла один мяч, отличился Жаслан Каиркенов на 75-й минуте. Но затем россияне забили еще два гола.
Отметим, что в межсезонье «Астану» покинули ряд лидеров — Ненад Эрич, Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.
Стартовый состав выглядел следующим образом: Дмитрий Непогодов, Марк Гурман, Жарко Томашевич, Антонио Рукавина, Саги Совет, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Макс Эбонг, Марин Томасов, Тигран Барсегян, Самир Смайгалич.