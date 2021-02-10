«Астана» потерпела разгромное поражение от клуба РПЛ

Встреча завершилась поражением шестикратного чемпиона Казахстана со счетом 1:4. «Химки» открыли счет в первом тайме и удвоили свое преимущество после перерыва. «Астана» отыграла один мяч, отличился Жаслан Каиркенов на 75-й минуте. Но затем россияне забили еще два гола.