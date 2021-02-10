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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» потерпела разгромное поражение от клуба РПЛ

ФК «Астана» потерпел поражение в первом товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 10 февраля, бронзовый призер КПЛ-2020 встречался с «Химками», которые занимают 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги России.

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Встреча завершилась поражением шестикратного чемпиона Казахстана со счетом 1:4. «Химки» открыли счет в первом тайме и удвоили свое преимущество после перерыва. «Астана» отыграла один мяч, отличился Жаслан Каиркенов на 75-й минуте. Но затем россияне забили еще два гола.

Отметим, что в межсезонье «Астану» покинули ряд лидеров — Ненад Эрич, Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.

Стартовый состав выглядел следующим образом: Дмитрий Непогодов, Марк Гурман, Жарко Томашевич, Антонио Рукавина, Саги Совет, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Макс Эбонг, Марин Томасов, Тигран Барсегян, Самир Смайгалич.

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