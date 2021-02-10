Казахстанский нападающий переходит на правах аренды в клуб РПЛ

«Он в «Тамбове», дальше посмотрим, разрешат ли играть. Акмаль в расположении команды, тренируется. Думаю, клуб найдет решение по регистрации новых игроков.

Как оцениваю такое продолжение карьеры? Он будет играть в РПЛ, это очень хорошо. Я вот тут смотрю на результаты казахстанских клубов на сборах, «Химки» разнесли «Астану», «Кайрат» проигрывает… Мне тревожно за казахстанский футбол, как бы он не рухнул. «Тамбов» бросили? Нет, там есть задолженности по платежам, но будем надеяться, что все это разрешиться", — заявил Селюк.

Права на Бахтиярова принадлежат «Сочи», в нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел один матч.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей.

В начале февраля «Тамбов» подал заявление о банкротстве и был намерен сняться с чемпионата. Но затем было принято решение о том, чтобы клуб доиграл сезон.