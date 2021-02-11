Главный тренер клуба РПЛ объяснил разгромный счет и оценил игру «Астаны»
В матче было забито пять голов.
В матче было забито пять голов.
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал крупную победу над «Астаной» (4:1) в товарищеском матче и дал оценку игре соперника.
Его слова приводит
— Видно, что и «Астана», и мы находимся под нагрузками, поэтому изначально искрометного футбола ждать не приходилось. Просто мы использовали свои моменты, а «Астана» — нет, поэтому и такой счет на табло.
— Понятно, что больше смотрели за игрой своей команды, но, возможно,
— Мне понравилась вся команда, несмотря на счет. «Астана» играла организованно, хорошо выходили из обороны в атаку, так что команда произвела очень хорошее впечатление.