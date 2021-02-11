Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
12.02
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.02
Гранада
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер клуба РПЛ объяснил разгромный счет и оценил игру «Астаны»

В матче было забито пять голов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал крупную победу над «Астаной» (4:1) в товарищеском матче и дал оценку игре соперника.

Команда
Химки

Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

— Видно, что и «Астана», и мы находимся под нагрузками, поэтому изначально искрометного футбола ждать не приходилось. Просто мы использовали свои моменты, а «Астана» — нет, поэтому и такой счет на табло.

— Понятно, что больше смотрели за игрой своей команды, но, возможно, кто-то  понравился из футболистов «Астаны» в сегодняшнем матче?

— Мне понравилась вся команда, несмотря на счет. «Астана» играла организованно, хорошо выходили из обороны в атаку, так что команда произвела очень хорошее впечатление.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
НХЛ перенесла матч «Филадельфии» из-за трех случаев COVID-19
Неймар получил повреждение за неделю до матча ЛЧ с «Барселоной»
«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче с 9 голами в Кубке Англии
СМИ: Глава оргкомитета ОИ подаст в отставку на фоне скандала
Хоккеист «Вегаса» узнал о коронавирусе у себя во время матча
«Монако» с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь