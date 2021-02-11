Главный тренер клуба РПЛ объяснил разгромный счет и оценил игру «Астаны»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал крупную победу над «Астаной» (4:1) в товарищеском матче и дал оценку игре соперника.

Команда Химки

Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

— Видно, что и «Астана», и мы находимся под нагрузками, поэтому изначально искрометного футбола ждать не приходилось. Просто мы использовали свои моменты, а «Астана» — нет, поэтому и такой счет на табло.

— Понятно, что больше смотрели за игрой своей команды, но, возможно, кто-то понравился из футболистов «Астаны» в сегодняшнем матче?