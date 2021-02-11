В клубе РПЛ открестились от Абата Аймбетова
Казахстанец нашел себе новую команду после ухода из «Кайрата».
Казахстанец нашел себе новую команду после ухода из «Кайрата».
Тульский «Арсенал» не рассматривал вариант с приобретением форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, сообщает Metaratings.ru.
«В прессе появляется много информации, которая не соответствует действительности. Я слышал об этом игроке, но он никогда не был у нас на просмотре. Думаю, что все это лишь пиар и раскрутка», — сказал спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков.
Ранее Аймбетов проходил просмотр в другом клубе российской
Между тем Аймбетов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Казахстанец уже прошел медосмотр в самарском клубе. Известны детали личного контракта игрока.
В прошлом сезоне Аймбетов помог «Кайрату» стать чемпионом Казахстана. В 20 матчах КПЛ-2020 форвард забил десять мячей.