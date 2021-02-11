«Тамбов» продолжит существование, если футболисты пойдут на сокращение зарплат

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«У нас пока не открыта заявка, потому что пока нет решения по нам, — сказал Худяков. — На протяжении двух дней в Тамбове была комиссия из РФС (Российского футбольного союза) и РПЛ, изучала финансовую составляющую нашего клуба. Сейчас будет приниматься решение о том, как нам помочь, как будем выходить из этого кризиса. Ситуация такая, что прежде, чем отвечать на вопросы, нужно понимание, что мы доиграем, и чтобы была открыта заявка, в течение пары дней на все эти вопросы будут ответы».

«Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом. Оплатил, потому что понимаю, что команда должна готовиться, уже через 10 дней мы играем с “Локомотивом” в Кубке России. Если сейчас все решится, нужно, чтобы команда была более-менее готова. Пока решения о том, что все будет нормально, нет», — продолжил спортивный директор клуба.

Команда Тамбов

Худяков заявил, что решение о будущем клуба должно быть принято до конца недели. «Сейчас в клубе арестованы счета — по налогам на 25 млн рублей, по зарплатам — 132 млн рублей, плюс долги по палате [по разрешению споров РФС] около 20 млн рублей. Чтобы сейчас стартовать, срочно нужно около 80 млн рублей — эти деньги нужны в ближайшие дни. 51 млн рублей РПЛ нам даст, если мы доиграем сезон до конца, но пока нет понимания, доиграем мы, или нет, все решится до конца недели», — подчеркнул собеседник агентства.

«Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга — если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», — резюмировал спортивный директор «Тамбова».

Турнирное положение «Тамбова»

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.

В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет восемь очков.