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15:37 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» до погашения долга перед «Спартаком» намерен рассчитаться с футболистами

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов» до погашения долга перед столичным «Спартаком» намерен рассчитаться по задолженностям перед игроками команды. Об этом ТАСС заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

9 февраля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Спартака» в отношении «Тамбова». Согласно исковому заявлению столичной команды, красно-белые просят взыскать с тамбовчан более 2,6 млн рублей. Как пояснил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, «Тамбов» не оплатил аренду клубной базы в подмосковной Тарасовке, которой пользовался весной 2020 года.

«Я могу понять руководителей “Спартака” — есть долг, по нему должна быть какая-то реакция. Они же не могут простить долг, поэтому они подали иск. Ситуация сейчас тяжкая, но как руководитель я их понимаю», — сказал Худяков.

«Сейчас речь идет о том, чтобы закрыть долги перед футболистами — это мы будем делать прежде всего. Мы даже не обсуждали со “Спартаком” дедлайн погашения долга», — отметил спортивный директор «Тамбова».

5 февраля ассоциация «Футбольный клуб “Тамбов”» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК “Тамбов”» (прежнее юрлицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей, обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Дело о признании клуба банкротом было оставлено без движения.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов». Руководство тамбовского клуба сообщило, что отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование.

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