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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Локо» Леонченко рассказал о возможности возвращения Семина в клуб

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко дал свое первое большое интервью в новой роли обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В частности, он высказал свое отношение к Юрию Семину, у которого играл в 1994 году, и к возможности его возвращения в клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

— После вашего с Александром Плутником назначения в «Локомотив» Юрий Семин сказал, что его возвращение к новому руководству возможно. А готовы ли вернуть его вы? И если да, то в каком качестве?

— Этот вопрос сейчас задают многие, прежде всего — болельщики «Локомотива». Все решения мы принимаем и будем принимать после глубокого анализа. Сегодня с командой работает прежний тренерский состав. У Марко Николича, наконец, есть возможность подготовить команду на сборах.

Что касается Юрия Павловича, то у нас хорошие отношения с тех пор, как я в 1994 году играл у него в «Локомотиве». Тот сезон дал мне очень много для профессионального роста. Мы с тех пор периодически общаемся по вопросам развития нашего футбола.

— А вернетесь ли к кандидатуре Семина как главного тренера, если обстоятельства сложатся так, что Николич уйдет?

— Думаю, в этом случае будут рассмотрены все серьезные варианты. Но сейчас у нас работающий тренерский состав.

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— Понятно, что любое серьезное кадровое решение принимается коллегиально. Скажите прямо — нет ли из более высоких инстанций запрета на назначение Семина?

— Это вопрос к более высоким инстанциям. Пока эта тема не рассматривалась.

— Может ли Семин быть назначен на некую почетную должность? Вы же не Кикнадзе, он наверняка и такой вариант рассмотрит.

— Я против почетных должностей. Да и знаю характер Семина: он всегда был и будет оставаться активным человеком. Юрий Павлович просто не может по-другому работать. Он может быть только главным тренером. Уверен, что он видит себя только в этой должности. Роль свадебного генерала — точно не для него.

— Считаете ли, что Семин еще может добиваться многого именно как главный тренер?

— Мое мнение о Юрии Павловиче не изменилось. Он как добивался, так и может добиваться результатов.

— Был ли у вас с Семиным хоть один разговор после назначения гендиректором?

— Нет (этот факт подтвердил мне и Семин, — Прим. И. Р.).

Команда
Локомотив

— Вам самому не было бы интересно поговорить, узнать его мнение обо всем происходящем в клубе?

— Мне очень важно мнение любого профессионала, тем более Юрия Павловича, который более чем хорошо знает клубные дела. Но сейчас это было бы некорректно по отношению к Николичу. И самому Марко я тоже об этом сказал — что не общаюсь по вопросам каких-то переговоров с потенциальными кандидатами на его должность. А любой разговор с Семиным, даже если бы вообще не затрагивали эту тему, был бы воспринят именно так.

— Николич сам задал вам этот вопрос?

— Нет. Я всегда сразу сам обозначаю принципы своей работы. Когда сейчас в прессе проходила неверная информация о некоторых сотрудниках клуба, я всем сказал, что они первыми будут узнавать от меня о наших намерениях. Ничего не будет происходить за спиной.

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