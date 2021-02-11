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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» разгромил «Краснодар», на счету Жемалетдинова гол и два ассиста

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Краснодар». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:0.

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Источник: РИА "Новости"

На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, ему ассистировал Франсуа Камано. Форвард Виталий Лисакович удвоил преимущество «железнодорожников», голевую передачу отдал Жемалетдинов. Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев довёл счёт до разгромного, на счету Жемалетдинова — вторая результативная передача. На 41-й минуте Игнатьев оформил дубль, ему ассистировал Мацей Рыбусь.

Команды уже играли 4 февраля. Встреча также проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 1:1. На 11-й минуте матча «Краснодар» открыл счёт — гол забил Рустам Халназаров, ему ассистировал Руслан Камболов. Во втором тайме счёт сравнял Михаил Агеев, голевую передачу отдал Виталий Лисакович.

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