«Локомотив» разгромил «Краснодар». «Быки» не готовы к Лиге Европы?
«Игра — дерьмо», — оценил Берг, а команда Марко Николича удивила.
«Игра — дерьмо», — оценил Берг, а команда Марко Николича удивила.
Ровно за неделю до первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» команда Мурада Мусаева провалила генеральную репетицию, уступив «Локомотиву» — 0:4. Все четыре гола москвичи забили в первом тайме, лишив встречу
Понятно, что товарищеские матчи не чета официальным, к ним не стоит относиться чересчур серьезно. Однако тревожный звоночек определенно прозвучал.
Может, результат — случайность, а «Локомотиву» просто чуть больше повезло в абсолютно равном матче? Нет. С самого начала встречи железнодорожники выглядели мобильнее, сплоченнее, сконцентрированнее, так что счет стал логичным отражением происходившего на поле.
В атаке у «Краснодара» порой
«Игра — дерьмо. Мы действуем сами по себе, а не как единое целое», — рубил
После перерыва уже некоторое преимущество было у южан, однако даже один мяч отыграть им не удалось.
У «Краснодара», помимо Сафонова, в итоге не приняли участия в двух матчах дня (второй состав обыграл тбилисское «Динамо» — 3:2) Петров, Рамирес и Ари. Похоже, в следующий четверг против хорватов их ждать не стоит.
«Локомотив» же приятно удивил. Команда играла быстро, агрессивно, неплохо комбинировала у чужой штрафной и уверенно использовала моменты. Стоит отметить и уверенные действия молодых — Мухина в опорной зоне и Рыбчинского на непривычной позиции правого защитника. И связку в нападении Камано — Жемалетдинов — Лисакович. Особенно хорош в этот день был россиянин, забивший гол, отдавший две голевые передачи и хорошо разогнавший атаку в случае с четвертым голом.
Мусаеву же будет о чем подумать. При этом, как он сам заметил в послематчевом интервью, возможно, такой щелчок по носу будет как раз полезен перед возобновлением сезона.