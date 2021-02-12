Массажист футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов умер в возрасте 67 лет
ТАСС, 12 февраля. Массажист московского футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 12 февраля. Массажист московского футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает
«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — говорится в сообщении клуба.
Насибов работал в ЦСКА с 2004 года, он был также массажистом национальных сборных России (до 2016 года) и СССР по футболу, принимал участие в пяти чемпионатах мира.