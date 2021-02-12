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14:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба подразнил обезьяну и получил отпор

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.

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21
фотография

На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.

vesti.ru

«Зенит» проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. По словам футболиста, одноклубники не скучают без шуток нападающего на сборе.

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Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне он провел 23 матча в составе сине-бело-голубых, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.

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