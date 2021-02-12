Дзюба подразнил обезьяну и получил отпор

21 фотография 21 фотография 21 фотография

На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.

vesti.ru

«Зенит» проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. По словам футболиста, одноклубники не скучают без шуток нападающего на сборе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.