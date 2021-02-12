Дзюба подразнил обезьяну и получил отпор
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.
На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.
«Зенит» проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне он провел 23 матча в составе