Защитник «Ахмата» Семенов рассказал, что его удивило в Чечне

— Расскажи о жизни в Чечне. Все устраивает?

— Когда моя дочка была маленькая, то мне было комфортно, потому что семья была рядом. Никуда ездить не нужно. Поверьте, в Чечне есть куда съездить, это и горы, например. Мест очень много. Сейчас же у меня дочка пошла в школу и ездить туда-сюда стало неудобно.

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Для молодого футболиста, который хочет развиваться, Грозный — почему нет? Ты приезжаешь и концентрируешься на футболе. И никакие рестораны, клубы, как в Москве, тебя не отвлекают.

— Что тебя больше всего удивило в Чечне?

— Единственное, что бросается в глаза — это то, что в Грозном бывает очень жарко! Плюс 40−45, но при этом все ходят в штанах. Ну, а так… Все, больше ничего такого.