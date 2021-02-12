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15:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Ахмата» Семенов рассказал, что его удивило в Чечне

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» рассказал, что его больше всего удивило в Чечне.

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Источник: РИА "Новости"

— Расскажи о жизни в Чечне. Все устраивает?

— Когда моя дочка была маленькая, то мне было комфортно, потому что семья была рядом. Никуда ездить не нужно. Поверьте, в Чечне есть куда съездить, это и горы, например. Мест очень много. Сейчас же у меня дочка пошла в школу и ездить туда-сюда стало неудобно.

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Для молодого футболиста, который хочет развиваться, Грозный — почему нет? Ты приезжаешь и концентрируешься на футболе. И никакие рестораны, клубы, как в Москве, тебя не отвлекают.

— Что тебя больше всего удивило в Чечне?

— Единственное, что бросается в глаза — это то, что в Грозном бывает очень жарко! Плюс 40−45, но при этом все ходят в штанах. Ну, а так… Все, больше ничего такого.

31-летний Семенов перешел в «Ахмат» в 2014 году. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки (Владислав Флегонтов, Данил Алешин).

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