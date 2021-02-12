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21:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кварацхелия вошел в топ-50 молодых игроков в мире, первый — Фати

Портал L’Equipe опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире.

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Источник: Спорт-Экспресс

В список вошли игроки, родившиеся в XXI веке, то есть не раньше 1 января 2001 года.

В рейтинг попал один представитель российского чемпионата — полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, которому сегодня, 12 февраля, исполнилось 20 лет.

Возглавил список форвард «Барселоны» Ансу Фати. Также в топ-3 вошли Эдуардо Камавинга («Ренн») и Райан Гравенберх («Аякс»).

Российские футболисты в топ-50 не вошли, а вот украинцев оказалось двое: защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Лучшие молодые игроки по версии L’Equipe (футболисты не старше 2001 года рождения)

1. Ансу Фати («Барселона», 2002 год рождения).

2. Эдуардо Камавинга («Ренн», 2002).

3. Райан Гравенберх («Аякс», 2002).

4. Педри («Барселона», 2002).

5. Джованни Рейна («Боруссия» Д, 2002).

6. Джуж Беллингхэм («Боруссия» Д, 2003).

7. Яри Ферсхерен («Андерлехт», 2001).

8. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 2001).

9. Букайо Сака («Арсенал», 2001).

10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)…

23. Илья Забарный («Динамо» Киев, 2002)…

30. Анатолий Трубин («Шахтер», 2001)…

34. Хвича Кварацхелия («Рубин», 2001).

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